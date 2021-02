Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour la fibre optique à Schwedt Cercle Finance • 15/02/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été sélectionné par l'opérateur public Stadtwerke Schwedt pour installer un réseau fibre optique complet avec répartiteurs, qui desservira 1600 foyers, équipements publics et locaux commerciaux à Schwedt, dans la région d'Uckermark, en Allemagne. 'Financé par le gouvernement fédéral, le Land et la région, l'opération a fait l'objet d'un appel d'offres l'été dernier. Les travaux devraient s'achever fin 2021', précise le fournisseur de services multi-techniques. Spie a déjà creusé plus de 25 kilomètres de tranchées, posé plus de 33 kilomètres de gaines vides et installé les répartiteurs requis. Fin 2020, près de 300 raccordements étaient déjà prêts, et 13 nouveaux répartiteurs et sites techniques installés.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.09%