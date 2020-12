Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour l'hôpital de Schwyz Cercle Finance • 17/12/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multitechniques Spie annonce que sa filiale suisse s'associe au fournisseur d'énergie EWS (Elektrizitätswerk Schwyz) pour la mise en place d'un réseau LAN et WLAN performant pour l'hôpital de Schwyz. Spie ICS AG, filiale de Spie Switzerland et prestataire de services informatiques complets, est en charge de l'acquisition, de la mise en oeuvre, de l'introduction et de l'exploitation de la nouvelle infrastructure réseau. Initiée début juillet 2020 pour une durée d'un an, l'opération est conduite dans le cadre d'un accord d'exploitation, conclu pour cinq ans avec une prolongation optionnelle de trois ans, définissant les attentes de l'hôpital de Schwyz.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.40%