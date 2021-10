Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour des stations de recharge à Rüsselsheim information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - Spie indique installer plus de 200 stations de recharge, totalisant plus de 500 points de charge pour véhicules électriques, dans trois parkings publics de Rüsselsheim, en Allemagne, dans le cadre d'un contrat avec Stadtwerke Rüsselsheim GmbH. L'opération comprend l'installation, le raccordement et la mise en service des points de recharge, ainsi que la fourniture de 24 armoires électriques. Sur les 200 bornes de recharge, 30 seront des bornes rapides d'une puissance minimum de 50 kilowatts. Selon le type de véhicule, les utilisateurs bénéficieront d'une autonomie pouvant atteindre 100 kilomètres après seulement 15 minutes de recharge. Spie Deutschland & Zentraleuropa exécutera le contrat dans un délai serré de sept mois seulement.

