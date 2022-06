Spie: contrat de travaux avec Bruntwood SciTech information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale britannique, Spie UK, a été désignée par Bruntwood SciTech pour fournir des services de conception et de rénovation à Alderley Park, le plus grand campus des sciences de la vie du Royaume-Uni.



Le contrat prévoit que Spie réalise un large éventail de travaux, notamment la conception et la rénovation de la salle des machines du sous-sol, des premier et deuxième étages et de la toiture du niveau 3.



L'équipe fournira des services généraux et spécialisés de mécanique, d'ingénierie et de plomberie au sein des laboratoires, ainsi que des travaux de catégorie A (soit sur les infrastructures existantes) et B (aménagement et modifications de modernisation).