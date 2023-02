Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de service élargi avec un campus à Berlin information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi qu'il avait renforcé son partenariat avec le quartier urbain d'EUREF-Campus à Berlin en se voyant confier les prestations de maintenance des installations techniques des bâtiments.



Le groupe de services multi-techniques dans l'énergie et les communications indique avoir élargi le périmètre de sa collaboration avec le campus en prenant en charge les métiers de 'facility management' des installations techniques depuis le 1er janvier dernier.



Spie supervisait déjà, depuis octobre 2022, les services de gestion technique et d'exploitation des biens immobiliers, une prestation qui sera elle aussi élargie cette année via la mise à disposition de solutions numériques innovantes pour une gestion énergétique optimale.



Par ailleurs, Spie a prévu de s'implanter en 2024 à Düsseldorf sur le futur campus EUREF, conçu pour être neutre en carbone.





