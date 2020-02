Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat de rénovation de déversoirs aux Pays-Bas Cercle Finance • 20/02/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale néerlandaise a été chargée de la rénovation des parties mécaniques de cinq déversoirs du Valleikanaal pour le compte de la société de gestion des eaux Waterschap Vallei en Veluwe, aux Pays-Bas. 'Les compagnies des eaux baptisées 'Waterschap' sont responsables de la gestion des réseaux hydrographiques et de la protection des habitants contre les inondations. Elles veillent à la sécurité des digues et à la propreté des eaux', précise le groupe. Les rénovations réalisées par Spie garantiront une solution durable pour les 25 prochaines années. La rénovation des déversoirs du Valleikanaal commencera début avril pour s'achever vers le mois d'octobre 2020.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.31%