Spie: contrat de poste moyenne tension en Allemagne

(CercleFinance.com) - SPIE est chargée d'installer un nouveau poste moyenne tension pour son client Bodensee-Wasserversorgung, usine de production d'eau potable qui approvisionne quatre millions de personnes dans le Bade-Wurtemberg.



Le poste moyenne tension de 6 kV sera érigé sur le site de l'usine de production d'eau potable Sipplinger Berg à Überlingen.



Il permettra d'alimenter le site en énergie renouvelable à partir de la toiture photovoltaïque de l'usine. Les travaux ont débuté au printemps 2022 et devraient s'achever à l'automne 2023. SPIE a également été chargée de remplacer 25 dispositifs de protection électrique pour assurer la stabilité du réseau au sein de l'installation.





