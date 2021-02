Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat de performance énergétique avec Korschenbroich Cercle Finance • 08/02/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Spie fait pat d'un contrat de performance énergétique pour une durée de 15 ans avec la ville de Korschenbroich, dans l'Etat allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, contrat prévoyant la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique. 'Au total, ces mesures devraient permettre de réduire les émissions de CO2 de la piscine municipale et du poste d'incendie et de secours de Korschenbroich d'environ 420 tonnes par an', explique le fournisseur de services multitechniques.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.87%