Spie : contrat de modernisation pour un centre Rewe

(CercleFinance.com) - Spie indique avoir obtenu auprès du groupe de distribution alimentaire Rewe Markt, un nouveau contrat -le dixième cette année- pour la modernisation technique d'un centre Rewe à Gießen, dans le Land de Hesse en Allemagne. 'Ce nouveau contrat comprend l'amélioration complète du système énergétique du bâtiment ainsi que la modernisation technique des quelque 5.400 mètres carrés de surface de vente', précise le groupe de services multi-techniques.

