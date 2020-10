Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat de maintenance routière au Pays de Galles Cercle Finance • 14/10/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie indique que sa filiale au Royaume Uni a remporté un nouveau contrat de maintenance de cinq ans pour des infrastructures routières et tunnels avec le North and Mid Wales Trunk Road Agent (NMWTRA), au Pays de Galles. Dans le cadre de cette mission, Spie UK prendra en charge les opérations de maintenance continue et de rénovation, tout en assurant la modernisation d'une technologie vieillissante afin de créer un réseau de transport intelligent.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.98%