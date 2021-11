Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat de maintenance pour un immeuble bruxellois information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi avoir remporté un contrat pour la maintenance de toutes les installations techniques du nouvel immeuble bruxellois du groupe immobilier Befimmo, et ce pour une période de 15 ans. Situé à proximité de la Gare du Nord à Bruxelles, l'ensemble Quatuor - qui affiche une superficie totale de 62.000 m2 - comprend des bureaux ainsi que 7000 m2 d'espaces de travail partagés. Le bâtiment inclut également un jardin central et des terrasses sur les toits des différentes tours interconnectées, des bars et restaurants, une salle de sport et un centre culturel. Avec une classe énergie 'A' et une certification 'BREEAM' dite 'outstanding', l'immeuble répond aux plus hauts standards de performances environnementales. Le projet a été réceptionné en août 2021 et les premiers occupants ont déjà investi leurs nouveaux locaux.

