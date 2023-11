Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de gestion technique de bureaux en Pologne information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi avoir été choisi pour la prise en charge de la gestion technique des installations d'un immeuble de bureaux à Gdynia, une ville située au nord de Gdansk, sur les côtes polonaises de la mer Baltique



Le groupe français d'ingénierie précise que ce contrat comprend le contrôle de l'infrastructure technique, de toutes les installations et la mise en place d'un service d'urgence, disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an.



Spie indique avoir été été mandaté par la société immobilière Grupa Inwestycyjna Hossa afin d'assurer la maintenance de cet immeuble de bureaux baptisé 'Republik' et qui a été modernisé afin d'accueillir un 'rooftop' et des espaces de travail partagés.



La société rappelle que ses équipes gèrent un grand nombre de bâtiments en Pologne, notamment en Poméranie.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.23%