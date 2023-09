Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de cinq ans dans la logistique aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Spie s'est vu attribuer par le groupe logistique néerlandais Vanderlande un contrat de cinq ans visant à rendre l'utilisation des bâtiments de son campus de Veghel, aux Pays-Bas, respectueuse du climat.



Le groupe d'ingénierie explique qu'il prévoit dans un premier temps de cartographier les installations liées au bâtiment afin de déterminer les possibilités d'optimisation.



La mesure de la consommation énergétique puis la mise en oeuvre de mesures pour économiser de l'énergie devraient ensuite assurer un fonctionnement plus respectueux de l'environnement, précise-t-il.



Le campus de Vanderlande à Veghel regroupe des installations sur 16 bâtiments, pour une surface totale d'environ 115.000 m2.





