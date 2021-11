Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat de 9 ans avec la commune de Saint-Priest information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie CityNetworks, a remporté le marché public global de performance d'éclairage et de Smart City de la commune de Saint-Priest (69). Un contrat de 9 ans a en effet été signé entre la commune et la direction opérationnelle infra Sud-Est de Spie CityNetworks, incluant notamment le remplacement de 6 000 points lumineux par des équipements moins énergivores et plus durables. Spie CityNetworks procèdera également au remplacement de 257 mâts, de 2 kilomètres de réseaux souterrains et de un kilomètre de réseau aérien. A l'issue de cette phase de rénovation, la consommation énergétique de la commune sera réduite de plus de 70% par rapport à son niveau actuel, assure Spie.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.09%