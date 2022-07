Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de 5 ans avec TotalEnergies EP Angola information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale internationale Spie Oil & Gas Services s'est vu attribuer un contrat de 5 ans par TotalEnergies EP Angola portant sur la fourniture des services de maintenance générale des FPSO Dalia et Girassol (soit des navires de production, de stockage et de déchargement d'hydrocarbures) dans les eaux profondes de l'Angola (Bloc 17).



Dans le cadre de ce contrat, SPIE Oil & Gas Services disposera d'équipes permanentes sur chaque FPSO, ainsi que d'une équipe ' campagne ' et d'une équipe ' préparation ' à terre.



Dans le cadre de ce contrat, les équipes déploieront des outils et des solutions numériques qui visent à augmenter la productivité, la fiabilité et à optimiser les coûts de maintenance.





