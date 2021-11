Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat d'équipements électriques à Liverpool information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale britannique a été missionnée par Merseytravel pour fournir et installer de nouveaux disjoncteurs à air ACB (Air Circuit Breakers) sur le dispositif basse tension déjà existant du bâtiment de ventilation de Sidney Street, à Liverpool. Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat-cadre signé entre Merseytravel -organe exécutif responsable du transport pour la région de Liverpool- et Spie UK, contrat qui couvre les cinq dernières années et l'exécution de six chantiers similaires. Les travaux s'étaleront sur dix semaines. Ils devront être réalisés en trois phases afin d'éviter toute perturbation excessive, chaque phase nécessitant la commutation et l'isolation des circuits pour garantir le maintien de l'alimentation dans le tunnel de Queensway.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.26%