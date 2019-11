Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat avec Parys en Pologne Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:56









(CercleFinance.com) - Spie annonce qu'il s'est vu confier par Parys, fabricant et distributeur de produits d'entretien automobile, l'implantation d'un dispositif d'extinction d'incendie à mousse chaude dans son entrepôt de près de 70.000 mètres cubes situé à Lublin. 'Le projet s'est achevé avec succès en avril. Il s'agit actuellement du plus grand dispositif d'extinction d'incendie à mousse légère en Pologne et d'un des plus volumineux et modernes d'Europe', souligne le groupe de services multi-techniques.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.05%