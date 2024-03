Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: contrat avec l'Hôpital Américain de Paris information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale française de services numériques de Spie, annonce accompagner l'Hôpital Américain de Paris dans la mise en oeuvre de nouveaux usages numériques à destination des soignants, des patients et des fonctions transverses.



Cette transformation s'appuie sur le conseil, l'intégration, la maintenance et l'infogérance de nouvelles infrastructures numériques. L'hôpital améliore ainsi la résilience et la scalabilité de ses systèmes d'information, tout en sanctuarisant ses données.



Organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique, l'Hôpital Américain de Paris est un établissement de santé multidisciplinaire accrédité à la fois par la Joint Commission américaine et la Haute Autorité de Santé française.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.57%