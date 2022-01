Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat avec Kinaxia autour de l'infrastructure réseau information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:32









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale de services numériques Spie ICS a signé un contrat avec Kinaxia, société française spécialisée dans les solutions à destination des professionnels de l'immobilier et membre du Groupe Septéo, pour la refonte de son infrastructure serveurs.



Kinaxia doit en effet faire évoluer son infrastructure et augmenter ses capacités de stockage. La solution proposée par SPIE ICS repose sur une nouvelle infrastructure hyper-convergée qui est évolutive (' scalable ') et compatible avec différents systèmes d'exploitation.



Spie ICS a conseillé l'entreprise depuis la conception de la nouvelle infrastructure jusqu'à sa mise en production. L'installation a été réalisée par les équipes techniques de Spie ICS qui sont intervenues en l'espace de deux mois et sans arrêt de production.







Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.70%