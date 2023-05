Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Spie: choisi pour enfouir les lignes haute tension à Breda information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Nederland va prendre en charge l'enfouissement des lignes à haute tension dans les zones urbaines et la périphérie de Breda (Pays-Bas).



Spie Nederland a ainsi été désignée par TenneT et la municipalité de Breda pour prendre en charge l'enfouissement des lignes haute tension actuellement présentes dans la périphérie et les zones urbaines.



'Cette initiative vise à accroître la fiabilité du réseau tout en améliorant le cadre de vie de la commune' indique Spie qui précise que la coordination et l'exécution du contrat devraient s'étendre sur une période d'un an et demi.