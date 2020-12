Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : choisi par Covivio pour les travaux de So Pop Cercle Finance • 14/12/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale SPIE Industrie & Tertiaire a été sélectionnée par Covivio, pour réaliser des travaux de génie climatique et électrique de l'immeuble So Pop situé à Saint-Ouen et qui compte 32 000 m² de bureaux. Les équipes de SPIE vont réaliser les travaux de CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie, courants forts, courants faibles, gestion technique du bâtiment et sprinklage (installation de systèmes d'extinction automatique à eau). En complément de l'installation des lots techniques les équipes de la division Tertiaire vont accompagner Covivio dans ses démarches en vue d'obtenir les différentes certifications environnementales (HQE, BREEAM, Label E+C, ...), assure SPIE.

