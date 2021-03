Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : certification obtenue pour un système aux Pays-Bas Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Nederland a développé, sur une période de neuf mois, un nouveau système de gestion d'actifs pour le compte de la Rijkswaterstaat, et pour lequel elle a obtenu la certification ISO 55001 de la part de l'agence Dekra. Ce système est utilisé dans le cadre d'un contrat de gestion de services de terrain, pour laquelle Spie Nederland assure la maintenance de plus de 4500 kilomètres de câbles à fibre optique et de près de 70000 composants de réseau à l'échelle nationale. 'Ces derniers constituent une infrastructure vitale pour le pays, en garantissant la disponibilité et l'accessibilité des tunnels, des ponts, des écluses, des barrières, des voies de navigation, des routes et des bureaux', souligne le groupe de services.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.36%