Spie cède Spie UK à la société Imtech

(AOF) - Spie a décidé de céder complètement ses activités au Royaume-Uni à Imtech, société détenue conjointement par Dalkia et EDF Energy. Avec environ 1 800 collaborateurs, Spie UK Limited, fournisseur de solutions technologiques et d'ingénierie intelligente pour l'environnement bâti, a généré un chiffre d'affaires de près de 200 millions de livres sterling en 2021. Ses activités faisaient l'objet d'une revue stratégique depuis avril 2022. La transaction a été conclue sur la base d'un prix de cession d'environ 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling).

Elle entraînera une perte exceptionnelle estimée à environ 80 millions d'euros sur le résultat net 2022 du groupe et n'aura pas d'impact sur le résultat net ajusté. Elle aura un impact positif sur la dette nette du groupe estimé à environ 40 millions d'euros. La capacité et la politique de distribution de dividende de Spie restent inchangées. En 2021, Spie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,97 milliards d'euros et un Ebitda consolidé de 427 millions d'euros.

Cette cession n'a pas d'impact négatif sur les objectifs moyen-termes 2025 tels que présentés lors du Capital Markets Day du 29 avril 2022.

Avec cette opération, Spie se retire intégralement du marché britannique. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2022, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ : généré en Europe, la France apportant 41 % des revenus, l'Allemagne 30 %, les Pays-Bas 17 %, le reste provenant de Belgique, Royaume-Uni, Pologne, Suisse, Slovaquie, Hongrie et Autriche puis de l'huile & pétrole et nucléaire pour 7 % / réparti de façon équilibrée entre les services mécano-électriques, les services de communication, la gestion technique des installations et la transmission ;

- Modèle d'affaires « Proximité, performance, responsabilité » fondé sur les acquisitions, la récurrence des revenus, la complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et concentré sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté entre la famille Peugeot (5,2 %), les salariés (8,2 %) et la Caisse de Dépôts (5 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan maîtrisé avec effet de levier de 2,8, et 1,2 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie 2022-25 : capitalisation sur l’expertise du groupe et son positionnement sur des marchés en croissance forte : transition énergétique, transformation digitale, rééquilibrage « vert » du mix énergétique et mobilité bas carbone / accélération des acquisitions / objectifs : croissance annuelle de 4 % des revenus, marge opérationnelle de 6,7 % ;

- Stratégie d'innovation : axée sur la collecte et le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements) et les plateformes d'hypervision… / supportée par des partenariats et l’IoT Valley dans le sud-toulousain / générant 2,6 Mds€ de revenus par la plateforme Smart FM 360° et 1,3 Md€ par la création de nouvelles installations :

- Stratégie environnementale 2025 : réduction, de 25 % l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs, montée à 70 % (vs 42 % en 2021) de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et 50 % des produits éligibles à la taxonomie / 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone / refinancement et indexation sur des critères ESG d’un crédit syndiqué, de 1,2 Md€ ;

- Après les 3 acquisitions (120 M€ de revenus additionnels) du 1 er semestre, attente d’autres opérations en France et Allemagne d’un même montant ;

- Visibilité assurée par la récurrence des activités de maintenance (80 % des revenus) et risque industriel limité par la diversification des clients.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Inflation compensée par la hausse des prix et « l’excellence opérationnelle » ;

- Renforcement de la gestion des risques face aux ruptures dans les chaînes d’approvisionnement ;

- Après une hausse de 14 % de la production et de 27 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé : production en hausse de + 4 % au moins, marge opérationnelle à 6,3 et stabilité du levier financier ;

- Acompte sur dividende de 0,18 € versé en septembre.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.