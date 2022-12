Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE: cède l'ensemble des activités au Royaume-Uni à Imtech information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - À la suite de l'avis favorable donné par les autorités britanniques, SPIE annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité de ses activités au Royaume-Uni à Imtech.



SPIE UK Limited est un fournisseur de solutions technologiques et d'ingénierie intelligente pour l'environnement bâti, un leader dans la fourniture de solutions de sécurité et d'efficacité environnementale et énergétique.



Avec environ 1 800 collaborateurs, SPIE UK Limited a généré un chiffre d'affaires de près de 200 millions de livres sterling en 2021.



Avec cette opération, SPIE se retire intégralement du marché britannique.







