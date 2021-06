Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : campagne de recrutement dans le nucléaire Cercle Finance • 30/06/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - SPIE Nucléaire, filiale française du groupe SPIE, annonce le recrutement de 228 nouveaux collaborateurs dont 40 alternants d'ici la rentrée de septembre. Avec 70% de création de postes, les profils recherchés sont variés, du CAP au BAC +5 et permettront d'accompagner le fort développement de la filiale, indique la société. ' C'est un secteur en pleine croissance qui évolue rapidement et qui affiche un très haut niveau de performance avec des exigences techniques et de sécurité des plus pointues', poursuit-elle. Les postes à pourvoir sont répartis à travers huit régions: en Normandie (44 postes), en PACA (33 postes), en Occitanie (29 postes), en Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire (26 postes), dans le Grand-Est (23 postes), en Nouvelle-Aquitaine (20 postes) et dans les Hauts-de-France (13 postes).

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.82%