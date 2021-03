Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : 'breakout' haussier au-dessus de 19,72E Cercle Finance • 12/03/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Spie matérialise un 'breakout' haussier -sous forme de 'gap'- au-dessus de 19,72E, effaçant la résistance des 19,8E du 8 février 2021 et du 4 novembre 2019. Au-delà de 20,6E en clôture, le titre sortirait 'par le haut' de son canal ascendant moyen terme, en direction des 21,5E, le 'pic' du 8 mars 2018.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +3.57%