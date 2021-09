Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Spie gagne près de 3% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 27,3 à 28,5 euros, à la suite d'un roadshow avec les dirigeants du groupe de services multitechniques. Le bureau d'études juge 'conforté' son argumentaire d'investissement sur Spie, avec un 'bon degré de confiance en organique (CA, marge et FCF)', et met en avant l'acquisition d'Equans qui selon lui 'serait une excellente opportunité pour accélérer la croissance'.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +3.14%