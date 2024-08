Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SPIE: associé à UNfarming pour un projet agrivoltaïque information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - UNfarming GmbH, leader des systèmes agrivoltaïques en Allemagne, s'associe à SPIE, spécialiste des services multi-techniques, pour installer la sous-station électrique du plus grand projet agrivoltaïque d'Europe, le 'Klimapark' de Steinhöfel, en Allemagne.



Ce projet, s'étirant sur quelque 500 hectares, combine production d'énergie renouvelable et agriculture, avec une capacité de 753 MWc.



SPIE prendra en charge la planification, l'approvisionnement, l'assemblage et la mise en service de la sous-station.



Ce parc, utilisant des technologies innovantes pour une double exploitation des terres, 'favorisera le bien-être animal, la biodiversité, et la réduction des émissions de CO2', assure le communiqué.





Valeurs associées SPIE 35,06 EUR Euronext Paris +0,98%