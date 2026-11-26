SPIE a annoncé jeudi le déploiement d'un système de suivi du matériel au Klinikum Altenburger Land, en Allemagne. L'hôpital veut réduire le temps que ses équipes consacrent à chercher et à vérifier les équipes.

Dans ce centre d'urgence allemand, une carte en 3D indiquera en temps réel où se trouvent les lits et le matériel médical, à 30 centimètres près selon l'entreprise française Spie. Les soignants pourront voir d'un coup d'oeil ce qui est prêt à l'emploi et suivre les échéances des contrôles techniques.

Plus de temps pour les patients

"Pour nous, la technologie n'est pas une fin en soi : ce qui compte avant tout, c'est le bénéfice concret qu'elle apporte à nos collaborateurs et à la prise en charge des patients", explique Maik Schmidt, responsable informatique de l'hôpital d'Altenbourg.

SPIE conçoit et installe le système, puis en assurera l'exploitation. "Nous développons des solutions capables de s'adapter avec souplesse aux nouvelles exigences du quotidien hospitalier", indique Marcus Hänsel, directeur de division chez SPIE.

Le projet doit s'achever en mars 2027. Le système pourra ensuite être étendu à d'autres services.En Bourse, l'action SPIE progresse de 2,46 %, à 44,94 euros à 15h10.