Spie: aménage une nouvelle ligne de production pour GSK

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que ses filiales SPIE Building Solutions et SPIE Industrie participent à l'aménagement d'une nouvelle unité de production de l'usine d'Évreux de GlaxoSmithKline (GSK).



Spie a été sollicitée pour la mise en place de cette nouvelle ligne de production dédiée aux inhalateurs sous forme aérosols de nouvelle génération et bas carbone, avec un objectif clair et ambitieux de diminution de l'empreinte carbone.



Créé en 1968, le site d'Evreux de GSK est spécialisé dans la production de médicaments inhalés, destinés à soigner l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).



Les travaux, qui ont débuté en juillet 2023, ont pour objectif d'être finalisés au premier semestre 2024.





