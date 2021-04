Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : adhésion à l'alliance pour l'hydrogène de Bavière Cercle Finance • 28/04/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Spie annonce rejoindre la Wasserstoffbündnis Bayern, l'alliance pour l'hydrogène de Bavière qui 'vise à promouvoir le leadership du Land dans le développement des technologies novatrices de l'hydrogène'. Le groupe de services multitechniques explique que les partenaires de cette alliance, issus des sphères économiques, de la recherche et de la politique, soutiennent les activités du centre pour l'hydrogène de Bavière H2.B. 'En tant que leader du marché des solutions de réseaux de transport et de distribution, nous sommes également désireux d'assumer un rôle de premier plan dans ce domaine', explique Peter Pfannenstiel, directeur général de Spie SAG GmbH.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.19%