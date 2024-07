Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: acquisition de trois sociétés dans le nucléaire information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% des trois sociétés en France, ABC, ETC et SIRAC, présentées comme des leaders sur le marché des contrôles et essais non destructifs dans l'industrie nucléaire.



Rassemblées au sein du GIE (groupement d'intérêt économique) HORUS, ces trois sociétés interviennent sur l'ensemble du territoire français avec plus de 300 employés qualifiés, et ont généré, au total, une production proche de 35 millions d'euros en 2023.



'La perspective de construction de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2) et l'allongement de la durée de vie des centrales existantes vont générer une croissance soutenue des activités de contrôle et de maintenance dans les prochaines décennies', souligne Spie.





