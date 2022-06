Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition de PTC Telecom en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - PTC Telecom, dont le siège est situé à Woerthsee, près de Munich, fournit des services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.



La société dispose d'une large base de clients et de solides partenariats, notamment avec des partenaires technologiques tels qu'Atos Unify et Avaya.



PTC a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12,5 million d'euros en 2021.



Markus Holzke, directeur général de Spie Deutschland & Zentraleuropa, a déclaré : ' Notre rapprochement avec PTC va nous permettre de renforcer notre position dans les services d'Information et de Communication dans le sud de l'Allemagne. '





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.27%