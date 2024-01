Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: acquisition de JD Euroconfort information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Spie annonce l'acquisition de JD Euroconfort, présenté comme un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles, une opération dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2024.



Basée à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), cette société fournit les secteurs du luxe, de la santé, de la distribution, de la défense et des collectivités. Avec environ 45 collaborateurs qualifiés, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2022.



'Cette acquisition permet à Spie de renforcer son positionnement géographique sur des métiers historiques liés aux installations frigorifiques et à la climatisation', commente Arnaud Tirmarche, directeur général de Spie France.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.56%