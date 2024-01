Spie : acquisition de J.D. Euroconfort en France

(AOF) - SPIE, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l’acquisition de J.D. Euroconfort, un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles. Avec cette acquisition, SPIE se renforce dans l’ouest de la France et élargit son expertise sur le marché du froid. Avec environ 45 collaborateurs qualifiés, J.D. Euroconfort a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d'euros en 2022.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 8 Mds€ réalisé en France (36 %), en Allemagne et Europe centrale (35 %), les Pays-Bas 16 %, l’Europe du nord pour 4 % puis de l'huile & pétrole et nucléaire pour 7 % ;

- Modèle d'affaires « Proximité, performance, responsabilité » fondé sur les acquisitions, la récurrence des revenus, la complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et concentré sur 4 marchés stratégiques - villes « intelligentes », énergies, bâtiments « efficients » et connectés et services aux industries ;

- Capital éclaté entre la famille Peugeot (5,2 %), les salariés (8,5 %) et la Caisse de Dépôts (5,6 %), Gauthier Louette étant PDG du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan renforcé avec effet de levier de 1,6, un autofinancement libre de 315 M€ et 1,2 Md€ de liquidités, d’où un relèvement de la note de la dette.

Enjeux

- Stratégie 2022-25 :

- capitalisation sur l’expertise du groupe et son positionnement sur des marchés en croissance forte : transition énergétique, transformation digitale, rééquilibrage « vert » du mix énergétique et mobilité bas carbone,

- accélération des acquisitions,

- objectifs : croissance annuelle de 4 % des revenus, marge opérationnelle de 6,7 % ;

- Stratégie d'innovation :

- axée sur la collecte et le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements) et les plateformes d'hypervision… ,

- supportée par des partenariats et l’IoT Valley dans le sud-toulousain,

- générant 2,6 Mds€ de revenus par la plateforme Smart FM 360° et 1,3 Md€ par la création de nouvelles installations :

- Stratégie environnementale 2025 :

- réduction de 25 % de l’empreinte carbone des activités (vs 2019) et de 67 % de celle des fournisseurs,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 50 % des produits éligibles à la taxonomie (46 % en 2022),

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG ;

- Après les acquisitions du hollandais Worksphere et de 5 autres sociétés, vers d’autres acquisitions en Europe continentale finançables par le produit de cession des activités au Royaume-Uni ;

- Carnet de commandes record et visibilité assurée par la récurrence des activités de maintenance (80 % des revenus) et risque industriel limité par la diversification des clients.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Inflation compensée par la hausse des prix & « l’excellence opérationnelle » ;

- Après une hausse de 16 % de la production, anticipations 2023 confiantes : production en hausse autour de + 5 %, montée de la marge opérationnelle à 6,3;

- Dividende 2022 de 0,73€, en hausse de 21,7 % après acompte de 0,18 €, soit un taux de distribution de 40 %.

