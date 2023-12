Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition de 85% du britannique Correll Group information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Spie annonce l'acquisition de 85% de Correll Group, acteur majeur des services d'ingénierie, d'installation et de maintenance dans le secteur de l'éolien offshore.



Fondé en 2014 et basé à Skelton (Royaume-Uni), Correll Group devrait générer un CA 2023 d'environ 55 millions d'euros avec ses 109 collaborateurs et plus de 500 sous-traitants partenaires hautement qualifiés.



Spie détiendra 85% du capital une fois l'opération finalisée, tandis que les 15% restants seront conservés par l'équipe dirigeante de la société (avec des mécanismes d'options d'achat et de vente réciproques).



'Cette acquisition devrait être fortement créatrice de valeur grâce à la très forte croissance organique attendue combinée à des niveaux de marges élevés', souligne Spie, précisant que l'opération sera financée avec les ressources existantes du groupe.





