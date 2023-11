Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition dans les services industriels en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ROBUR Industry Service Group, société basée à Munich, lui permettant d'établir une position stratégique sur le marché allemand des services à l'industrie sur lequel Spie était jusqu'alors peu présent.



Avec ses 2.600 collaborateurs hautement qualifiés et un chiffre d'affaires estimé à environ 380 millions d'euros en 2023, la société en question réalise une forte croissance organique et dispose d'un taux de marge d'EBITA dans le haut de la plage à un chiffre.



Le multiple de la transaction ressort à 9,5 fois l'EBITA attendu de 2023. Spie prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.15%