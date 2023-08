Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition dans le numérique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 12:05









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de 75,1% de la société BridgingIT afin d'accélérer son développement dans les services de transformation digitale en Allemagne.



Fondée en 2008, l'entreprise basée à Mannheim propose des services de transformation numérique 'sur mesure', portant en particulier sur la migration vers le 'cloud' et la cybersécurité.



La société, qui opère à travers l'ensemble du pays, compte 700 employés.



BridgingIT devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2023, avec une marge opérationnelle (EBITA) à un chiffre (haut de fourchette).



S'il ne dévoile pas les termes de l'acquisition, Spie indique que le multiple de la transaction s'établit légèrement en dessous de 9x l'EBITA 2023, post synergies.



L'opération devrait être finalisée au début du 4ème trimestre.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.20%