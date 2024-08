Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: acquisition d'Otto LSE finalisée en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Spie indique avoir finalisé l'acquisition, annoncée le mois dernier, d'environ 87% d'Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne, les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues et les conditions suspensives ayant été levées dans leur ensemble.



Basée à Nuremberg et opérant depuis six agences en Allemagne, Otto LSE est spécialisée dans les services et projets EPC (engineering, procurement & construction) dédiés aux sites de production et aux laboratoires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.



Avec environ 140 employés hautement qualifiés, elle a généré un chiffre d'affaires proche de 75 millions d'euros en 2023, offrant 'un niveau de rentabilité très élevé et récurrent (marge d'EBITA supérieure à 20%)', selon le groupe de services multi-techniques.





Valeurs associées SPIE 34,26 EUR Euronext Paris +0,76%