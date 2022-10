Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: accord pour le cession des activités britanniques information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord avec Imtech portant sur la cession de l'intégralité de ses activités au Royaume-Uni, transaction qui devrait être finalisée avant la fin de l'année 2022, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.



Avec environ 1.800 collaborateurs, Spie UK Limited a généré un chiffre d'affaires de près de 200 millions de livres sterling en 2021. Ses activités faisaient l'objet d'une revue stratégique depuis avril 2022 ; avec cette opération Spie se retire intégralement du marché britannique.



La transaction a été conclue sur la base d'un prix de cession d'environ 50 millions d'euros. Elle entraînera une perte exceptionnelle estimée à environ 80 millions d'euros sur le résultat net 2022 mais un impact positif sur la dette nette estimé à environ 40 millions.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.82%