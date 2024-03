Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: accord pour l'acquisition de MBG energy information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'environ 75% de MBG energy GmbH, fournisseur allemand de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le déploiement de panneaux photovoltaïques.



Spécialisée dans l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments dans le nord-est de l'Allemagne, cette société emploie 47 salariés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros en 2023.



L'équipe managériale de MBG energy, qui comprend les fondateurs, rejoindra Spie et les 25% restants du capital seront détenus par l'équipe de direction actuelle. L'accord comprend des mécanismes de put et de call liés à cette participation.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.57%