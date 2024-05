Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: accord avec la Défense pour l'emploi des militaires information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Spie a déclaré lundi avoir conclu un accord avec le ministère des Armées en vue de proposer des opportunités d'emploi aux anciens militaires et à leurs conjoints.



Le groupe d'ingénierie indique que l'accord signé avec la Direction des ressources humaines du ministère des Armées, prévoit une coopération en faveur de l'emploi des candidats accompagnés par Défense mobilité, le service ministériel des reconversions et des transitions professionnelles.



La collaboration concerne les militaires et anciens militaires envisageant une reconversion vers la vie civile qui ont quitté l'institution depuis moins de trois ans, ainsi que les militaires blessés, sans limite de durée.



L'accord s'adresse également aux militaires en formation souhaitant tester une nouvelle voie professionnelle en entreprise, aux personnels civils de la Défense et aux conjoints de militaires et de civils de la Défense.



Spie explique que le partenariat contribuera à répondre à ses importants besoins de recrutement en France, où le fournisseur de services multi-techniques prévoit de recruter 3500 collaborateurs cette année.





