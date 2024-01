Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: accompagne la refonte du réseau du CEA Marcoule information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie ICS, spécialisée dans les services numériques, accompagne le CEA Marcoule dans larefontede son infrastructure LAN (réseau informatique).



Modernisé afin de le rendre plus performant, agile et sécurisé, le nouveau réseau développé avec la solutionExtremeNetworks vise à assurer une haute disponibilité et à soutenir les évolutions futures du CEA Marcoule.



Spie précise que le CEA Marcoule 'est au coeur des enjeux énergétiques du XXIème siècle grâce àses travaux portant notamment sur l'économie circulaire et sur la préservation de l'environnement'.



La migrationdu réseau informatique s'est déroulée entreoctobre2022 et mars 2023.



Selon Spie, le nouveau réseau plus performant offre aujourd'hui une résilience et une disponibilité maximale aux utilisateurs du centre CEA Marcoule. De plus, il permet d'ajouterdes servicesde sécurité entre les ressources et les utilisateurs.



Les équipes de Spie ICS vont poursuivre le travail avec les équipes du CEA Marcoule afin de leur transmettre les compétences d'utilisation et de gestion de ce nouveau réseau.





