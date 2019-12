Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : a terminé ses opérations à la centrale du Tricastin Cercle Finance • 23/12/2019 à 16:23









(CercleFinance.com) - Spie Nucléaire annonce l'achèvement de ses opérations propres contribuant à la mise en conformité et à l'amélioration du niveau de sureté de la tranche n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dans le cadre du projet VD4 900. Les équipes de Spie Nucléaire ont réalisé la révision de la totalité des installations électriques générales (IEG) et du contrôle-commande noyau dur (CCND). ' Cela permet de garantir une exploitation conforme aux nouveaux référentiels de sûreté post-Fukushima ' indique le groupe. Cette nouvelle méthodologie de travail, initiée sur cette 1ère tranche collectivement par EDF & Spie Nucléaire, est un modèle qui sera appliqué avec les autres partenaires sur l'ensemble du programme VD4 900.

