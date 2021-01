Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : a rénové l'éclairage de la Karl-Marx-Allee, à Berlin Cercle Finance • 13/01/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - Après plus de deux ans de travaux, Spie Deutschland & Zentraleuropa, filiale de Spie, annonce avoir remplacé l'ancien éclairage public de la Karl-Marx-Allee, à Berlin, par des luminaires plus économes en énergie. Il a fallu démanteler un total de 160 luminaires et 32 mâts ainsi que leurs fondations en béton pour faire place aux nouveaux équipements. De nouveaux mâts de 15 mètres de haut ont ensuite été érigés. 'Nous avons installé 36 luminaires sur les nouveaux poteaux, spécialement conçus pour évoquer l'esprit des années 60 le long de la Karl-Marx-Allee', explique Detlef Matzke, le chef de projet. 28 colonnes lumineuses à LED ont aussi été installées le long des trottoirs adjacents afin de conjuguer 'performances écologiques et style traditionnel.'

