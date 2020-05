Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : a réalisé une nouvelle unité de soins à Sarrebruck Cercle Finance • 14/05/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce ce jour qu'il s'était vu confier la réalisation d'une deuxième unité de soins intensifs dédiée au coronavirus à l'hôpital Winterberg de Sarrebruck. Cette nouvelle unité a permis de faire passer le nombre de lits de soins intensifs de 41 à 74. 'Le travail a été effectué en quelques semaines seulement dans un hôpital en fonctionnement. La nouvelle unité de soins intensifs a été achevée au début du mois de mai', explique Spie.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -3.10%