SPIE : a finalisé des travaux à Toulouse

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce jour que la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, a finalisé les travaux d'électricité du siège du Crédit Agricole Toulouse 31, entièrement rénové selon les critères du bâtiment intelligent. 'Pour répondre aux contraintes de réalisation en coeur de ville, nous avons opté pour une distribution terminale entièrement précâblée et fabriquée en usine, ce qui offre au Crédit Agricole une grande souplesse dans l'aménagement de ses postes de travail. Cette solution nous a permis de réduire la phase de mise en oeuvre des équipements sur le chantier dans le cadre des plans préalablement réalisés en BIM (Building Information Modeling)', indique Stéphane Vu, chef de projet.

