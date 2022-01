Spie: a équipé le Tunnel de Katzenberg en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir mobilisé ses experts pour doter le tunnel du Katzenberg, dans le sud de l'Allemagne,et ses points d'entrée d'équipements opérationnels et d'ingénierie de la circulation.



Le Tunnel du Katzenberg, réalisé dans le cadre de la modernisation sur six voies de l'autoroute A3, est l'une des plus grandes réalisations sur lesquels les experts en tunnels de SPIE OSMO ont travaillé.



Pour garantir le niveau de sécurité nécessaire aux usagers de la route, l'équipe du prestataire de services multi-techniques a installé 818 luminaires pour tunnel, 25 accélérateurs d'une puissance de 30 kilowatts chacun, 115 dispositifs de détection de fumée et d'incendie, 2 400 mètres de câblage pour les alarmes incendie, 1 377 lampes de secours et témoins de signalisation, et enfin 27 bornes d'appel d'urgence.



Grâce à 61 caméras, le centre de contrôle de la circulation et des opérations du nord de la Bavière peut surveiller les tunnels à distance, tandis que les instructions et les informations peuvent être relayées par 54 haut-parleurs, précise Spie.