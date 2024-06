Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie : -9% vers 32,4E, support des 33,6E pulvérisé information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Spie dévisse de -9% vers 32,4E: le support des 33,6E de la mi-avril est pulvérisé et une correction s'enclenche en direction du 'gap' des31,1E du 6 mars dernier... avec le plancher des 30E en appui secondaire.





Valeurs associées SPIE 32.40 EUR Euronext Paris -9.09%