Spectrum engage un directeur du Développement

(AOF) - Spectrum, la nouvelle place de marché permettant de traiter sur des produits dérivés listés, a nommé Christophe Grosset en tant que directeur du Développement. Précédemment, Christophe Grosset à travaillé chez UniCredit pendant 15 ans, à différents postes de spécialiste de la distribution de produits structurés en France et en Italie. Il a notamment occupé la fonction de head of Listed Products Management, et plus récemment Director of Listed Products Public Distribution.

Christophe Grosset sera en charge du développement de Spectrum auprès des brokers en France et en Italie. Il reportera directement au CEO de Spectrum, Nicky Maan.

Christophe Grosset a également une forte implication auprès de deux associations professionnelles de l'industrie des dérivés, l'Association Française des Produits dérivés de Bourse et l'Associazione Italina Certificati e Prodotti di Investmento (ACEPI) en italie.

"Christophe apporte une solide expérience de l'industrie et sera l'expert idéal du développement de la distribution de Spectrum en France, bâti sur nos solides performances depuis le lancement' a indiqué Nicky Maan le CEO de Spectrum. Il a ajouté 'Nous sommes ravis que Christophe vienne renforcer nos équipes car nous avons un objectif très ambitieux de croissance à long terme en Europe".